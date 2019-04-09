找莊智淵當高雄4月觀光代言人 韓國瑜先上桌挑戰

2019-04-09 13:16

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市觀光局請出台灣桌球名將莊智淵擔任4月觀光代言人，高雄市長韓國瑜今為此上桌挑戰莊智淵，近20年沒碰桌球的韓國瑜在莊智淵禮讓下，與莊過招十多回，莊智淵事後評論韓國瑜球技指出，韓運動細胞還不錯，可以再加強、只要多練習。

莊智淵是高雄子弟，曾在世界排名第3，並獲選為2003年台灣十大傑出青年、2003、2012年台灣運動精英獎得主；高市觀光局長潘恆旭表示，適逢高雄在4月下旬承辦全國中等學校運動會，邀請莊智淵為高雄觀光代言，可提倡高雄運動觀光。

在宣布邀請莊智淵擔任觀光代言人會場上，高雄市長韓國瑜被安排與莊智淵先過招，經由莊智淵引導下，韓國瑜摸索出20年前的桌球技術、且越打越過癮，還試圖反拍、殺球等動作。

莊智淵事後指出，韓國瑜運動細胞不錯，可以再加強、只要多練習；韓國瑜則表示聽說議會也有桌球桌，下次可去挑戰，他同時感謝莊智淵願意幫高雄觀光代言，強調由高雄子弟為高雄發聲，很有意義。

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