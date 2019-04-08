蔡賴配？賴蔡配？ 賴清德：會堅定走完黨內初選程序

2019-04-08 13:54

〔記者李容萍／桃園報導〕投入民進黨內總統初選的前行政院長賴清德，今日參訪桃園市清淨海生技公司，面對媒體詢問是否等到國民黨總統人選出爐再來決定民進黨總統人，以及「賴蔡配」還是「蔡賴配」部分，賴清德表示，黨有黨的制度，大家都要照制度來走。民進黨是民主的政黨，有民主的制度，大家跟著民主的制度走就不會失去方向，自己會堅定走完黨內初選程序，也希望國人能夠支持，讓自己有機會接棒，承擔下一階段台灣的責任。

賴清德認為，民進黨有制度，要相信民進黨，也要相信黨主席卓榮泰的領導，以及黨公職都能維護民主制度的精神，對於前總統陳水扁說出不應排除「賴蔡配」，他也說，按照制度來走就不會有問題，目前就是全心全力進行君子之爭。

被問到蔡英文在2012年受訪時，曾說過不要想著連任等話，賴清德眼亮一下沒多想，重申參加初選是每一個黨員的權利，只希望進行君子之爭，超越個人及派系，若初選圓滿進行，民進黨會重新獲得國人支持。

另外，有民調顯示賴清德小輸蔡英文1個百分點，賴清德表示，沒有看過此民調，有很多民調公司會做，參考就好。外傳蔡英文不願進行辯論會，是否改為政見發表會，賴清德也說，這部分就聽黨中央的安排。

賴清德強調，黨有黨的初選制度，會遵照黨的安排與制度來走，參加初選是每一位黨員的權利，自己只希望能夠進行民主之爭，超越個人與派系，完完全全是為了國家，這場典範級的初選制度如果有辦法圓滿來進行的話，不僅可以讓民進黨重新得到國人支持，也可以讓台灣未來的政治有一個新的文化傳承。

對於桃園市長鄭文燦今日為什麼未陪同參訪？賴清德笑而不答；同時間在中壢區馬祖新村主持動工典禮的鄭文燦，被問到總統初選時間可能延後時，鄭表示，留給中執會決定。

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