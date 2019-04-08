國會阿姐好人緣 黨籍立委拍短片挺葉宜津

2019-04-08 11:46

〔記者王涵平／台南報導〕台南阿姐立委葉宜津在國會好人緣，民進黨立委獲悉台南市第一選區立委初選戰況激烈，紛紛錄製短片，向台南鄉親推薦葉宜津是最認真、尚打拼的立委，期盼台南鄉親初選時務必支持讓她留在立法院，繼續為台南打拼。

「路遙知馬力，患難真知情」，黨籍立委雖忙著耕耘各自選區，但已和葉宜津共事3屆的立法院副院長蔡其昌，除專程趕到台南陪同葉宜津登記參加黨內初選，更稱許葉宜津是民進黨在國會最重要的黨產。

葉宜津在立法院的努力以及好人緣，早已贏得黨籍立委一致尊崇。民進黨黨內初選開跑後，身處少數黨內初選激戰選區的葉宜津，清明假期不斷接獲黨內立委同仁的關心，希望盡一己之力跨區相助。

不少黨籍立委拍推薦短片，告知台南鄉親，葉宜津在台南的服務，鄉親有目共睹，但鄉親們可能看不到的是她長期在國會的認真努力，希望鄉親們繼續支持葉宜津，為民進黨保住國會最重要的戰將。

葉宜津表示很感動與窩心，立委同仁背書的影片今日公開與台南的鄉親分享，希望藉由短片，讓長期支持她的台南鄉親們了解，葉宜津絕不辜負鄉親們的寄望，永遠為台南鄉親奮鬥打拼。

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