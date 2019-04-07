防假藉言論自由護航假新聞 律師建議這樣做…

2019-04-07 23:31

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨前發言人、律師黃帝穎今（7）發文表示，統媒和舔中政客近年常假借「言論自由」之名，掩護假新聞及假訊息，但防制假訊息才是真正捍衛言論自由，得以確保民主自由不被獨裁中國顛覆。黃指出，對比西方民主國家立法防範獨裁國家的滲透和干預，台灣也應立即修法，加重相關處罰。

黃指出，世界各個民主國家和台灣一樣保障言論自由，但也立法防制獨裁國家的假訊息和干預，例如美國司令部在《外國代理人登記法》下，命令中媒《新華社華盛頓分社》、央視海外平台《中國環球電視網》註冊登記為外國代理人，美國聯邦調查局（FBI）也用此法起訴外國網軍；這些處置並無牴觸言論自由的問題。

黃表示，華為案後，美國民主、共和兩黨聯合提案「電信拒絕令執行法」草案，禁止美國企業賣零組件和設備給華為、中興等中國企業。

此外，德法擬以修正電信法的方式，排除華為等中國企業的5G設備，歐盟執委會也擬修訂《網路安全法》禁止中國企業參與5G網路建設，澳洲則為防治中國資金干預，推動專法《反外國干擾法》，大幅加重從事間諜活動的刑罰，防範中國滲透。

黃帝穎說，世界各個民主國家紛紛以法律防治敵國或獨裁國家的干預，台灣直接面對中國的網路、媒體等各面向滲透，當然更有立即修法、立法並加重處罰的必要。

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