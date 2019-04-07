南投也要發大財！韓國瑜參香變身「散財童子」

2019-04-07 22:40

〔記者劉濱銓／南投報導〕高雄市長韓國瑜今到南投市三玄宮慶祝玄天上帝聖誕，出席該宮「聖誕轉運‧補庫賜財大法會」，與在場的南投縣長林明溱、立委許淑華等人一起參與開財庫的科儀，隨後還將象徵金銀財寶的餅乾糖果、零錢拋撒給台下信眾，彷彿當起「散財童子」，也要讓南投發大財，吸引民眾爭相索取。

韓國瑜表示，讓台灣經濟發展愈來愈好，人民能夠有錢，是每個政治人物必須努力的目標，尤其時代轉變，除了祈求神明庇佑外，國泰民安要靠自己努力，因此他與南投縣長林明溱不約而同到中國洽談訂單，就是要讓貨賣出去，觀光人潮走進來，未來南投、高雄2縣市也將合作，資源互補，聯手打造農產拓銷平台，互通有無，共同為農民打開通路，一起合作發大財。

許淑華則說，韓國瑜與林明溱近期都到中國爭取到訂單，但眾多的農漁產品，彼此可能會有供應不及的情況，像是南投盛產茶葉，未來雙方就可透過合作方式，讓南投的優質茶葉補足高雄爭取到的訂單。

另外，爭取觀光資源部分，未來到高雄觀光的遊客，南投也能爭取到縣內旅遊，提升遊程豐富度，城市之間也能展現各自特色，共創雙贏。

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