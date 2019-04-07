「老蔣還在全斃了！」 1張圖秒懂國民黨50年前後差異

2019-04-07 16:52

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜訪問中國後，中國對台言論統戰白熱化，公民團體「沃草」對此繪製圖片，比較國民黨50年前後的差距，不少網友認為照片相當中肯，踴躍呼籲親朋好友分享、轉傳這張圖片，直呼「老蔣還在全斃了！」。

臉書粉絲專頁「沃草 Watchout」貼出手繪漫畫圖片，當中能見中國國民黨50年前由蔣中正帶領，黨內人士高舉「打倒共匪」、「反攻大陸」標語，蔣中正本人也說：「漢賊不兩立，反共復國」，並派出黨軍捉捕任何他認為是共產份子的台灣人士。

沃草貼出的手繪漫畫顯示，國民黨過了50年到了現在，由高雄市長韓國瑜領軍前去中國訪問，嘴上說著：「人進來，貨出去，高雄發大財」，國民黨人士舉著「九二共識」標語，與中方的「一國兩制」告示牌相呼應，地上跪著的台灣人被解放軍用槍口對著。

不少網友認為這張圖片相當中肯，相繼留言指出「看到現在國民黨全黨舔共，以前被國民黨政府用通匪理由殺死的人，真是死得很冤枉」、「跪著的永遠是台灣人」、「以前的漢賊不兩立變成幫賊舔兩粒」、「不要低估國民黨的無恥」、「重點是，他們的信眾相信他們完全沒有舔共」。

沃草臉書粉絲專頁全文

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