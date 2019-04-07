賴清德：2020民進黨若輸 台灣主權也不保

2019-04-07 20:41

〔即時新聞／綜合報導〕行政院前院長賴清德今天下午受邀出席台灣基督教長老教會台中中會舉辦的公益行動教會民主論壇。賴在致詞時提到，以色列之所以能在複雜的中東存活，最重要的就是他們「獨立自主」，並表示若是民進黨在2020總統大選輸了，那麼輸掉的可不僅僅是綠營的政權而已...。

綜合媒體報導，今天是「言論自由日」，賴清德也在臉書上追思「言論自由殉道者」鄭南榕，文中便提到鄭南榕當年提出的「百分百言論自由」論述中，核心價值就在於「台灣必須是一個獨立自主的國家」！而賴清德今天下午出席活動致詞時也表示，前年他出訪以色列時，就曾請教以色列總理納坦尼雅胡（Benjamin Netanyahu），如何在關係複雜的中東世界「不被人吃掉」，其中最主要的原因就在於以色列「獨立自主」，納坦尼雅胡的回答指出，真正的和平並不是只靠少數人或是一張和平協議就能達成，而是需要全體人民長久的時間交流、合作，取得一定的信任以後，和平才有可能發生。

賴清德也表示，去年既然去年九合一大選民進黨大敗，他願意承擔責任請辭行政院長，那現在在台灣處境危急的情況下，他也應該站出來。賴更強調，「如果（民進黨）總統選舉輸掉了，立委席次再大幅縮小，那我們失去的不只是政權，恐怕連我們的民主跟主權都會受到很大的衝擊」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/