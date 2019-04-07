曾說搶大甲媽鑾轎「彰化都是黑道」 今柯P裝蒜回…

2019-04-07 16:27

〔記者張聰秋／鹿港報導〕台北市長「柯P」柯文哲今晚將參加大甲鎮瀾宮媽祖遶境活動，在鑾轎起駕之前，今天下午他先到彰化縣鹿港鎮彰濱工業區的台灣護聖宮（又稱「玻璃廟」）參拜，柯P對於媒體追問4年前曾評論彰化搶大甲媽鑾轎都是黑道的言論，他若有所思，聽而不回，假裝沒聽到，在護聖宮待了約70多分鐘才離開，轉往大甲鎮瀾宮。

柯P約在今天下午2點20分左右抵達供奉媽祖的台灣護聖宮，先由台灣玻璃館董事長林肇睢導覽介紹護聖宮的建築風格，用玻璃和太陽能板打造，堪稱全世界最節能的宮廟，隨後柯P上香參拜媽祖，再進入玻璃館參觀玻璃打造的黃金隧道，並體驗口吹玻璃的樂趣。

假日遊客多，不少民眾聽聞柯P來一路跟著柯P參拜並參觀，在體驗口吹玻璃時，柯文哲吹玻璃直呼好困難，還是要專業才行，直呼「技術就是技術」，不過，當吹玻璃吹出1個有波浪型的花盤子時，柯文哲表情很驚訝。

在探訪黃金隧道時，看到隧道裡的白海豚玻璃，林肇錐介紹說之前國民黨主席吳敦義也來參觀過，逛完黃金隧道，在館方安排下，柯文哲跟一群在地企業人士見面、合照；當媒體追問搶轎「彰化都是黑道」說，甚至問前立法院長王金平要參選總統到底，柯P聽了一反常態，都不願意回答。

在林肇睢引導下，柯P待在護聖宮時，僅對圍繞其四周的民眾簡短說了他會「為了台灣的未來，努力再努力」。

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