參訪鍾理和文學紀念館 賴清德：了解台灣史有助團結

2019-04-06 19:08

〔記者蘇福男／高雄報導〕前行政院長賴清德今天下午參訪「台灣現代文學之父」鍾理和文學紀念館，他有感而發表示，文化是民族的根、國家的靈魂，未來他若有機會帶領台灣，將會好好發揚台灣文化，讓每個台灣人都能了解台灣歷史，從而對台灣產生認同感，他認為這也是讓台灣團結很重要的方式。

小說家鍾理和人稱「倒在血泊裡的筆耕者」，1915年出生於屏東高樹，鍾家不僅擁有大片土地，同時經商從事海外貿易。鍾理和19歲時，鍾家在高雄美濃買下大片山地經營農場，他被派到農場督工，與大他4歲的同姓女工鍾台妹相戀。

當時「同姓結婚」遭遇到家庭和社會的強烈反對，這和鍾理和從文學及現代知識所獲得的體認有極大的出入，決定向背後代表的封建意識展開反抗與挑戰，1940年兩人奔逃到中國滿洲奉天，擺脫封建社會對婚姻的桎梏，隔年再舉家遷往北京，直到1946年戰爭結束，被迫遷回台灣為止。

小時候養尊處優的鍾理和，由於堅持同姓之婚不惜與家裡鬧翻，孤單無援地處在天寒地凍的中國，又因不肯為日人機構做事，在現實、經濟和心理意志上都面臨極大困難和挑戰，但鍾理和卻更堅定走寫作之路的決心，直至1960年肺疾病逝，享年僅46歲。

在鍾理和貧病交困的十幾年間，鍾台妹不撓不屈地為全家人生活掙扎、打拚，才讓鍾理和有一個專心寫作的環境，鍾理和的《笠山農場》、《同姓之婚》、《奔逃》等自傳小說，即取材自他和鍾台妹同姓私奔結婚的真實故事。

賴清德今天下午2點抵達美濃笠山下的鍾理和文學紀念館參訪，受到館長、鍾理和三子鍾鐵鈞以及鍾理和文教基金會董事長鄭炯明等人的熱忱接待，鍾鐵鈞陪同賴清德參觀文學紀念館裡展示的鍾理和、鍾台妹伉儷的相關文物和寫作文稿，並到館外參觀甫完成的鍾理和塑像。

賴清德回憶說，他從大學時代即閱讀鍾理和的著作或相關報導，對鍾理和相當欽佩，每次看到相關報導，心中都浮現「真愛」兩個字，他說，鍾理和是富家大少爺，為了他的真愛、太太鍾台妹女士，可以忘了一切，拋棄所有的一切，真愛力量甚至可以突破傳統，不顧父親反對，也可以遠離他鄉，就為了跟他心愛的台妹在一起，相信每一個人看到這段，內心一定都非常的感動。

第二個是鍾理和對文學的真愛，鍾理和是文學界「倒在血泊中的筆耕者」，不管心情快樂或困頓、難過，都沒有放棄對文學的堅持。

第三個是對土地的真愛，鍾理和原來是認同客家原鄉廣東，但歷經千辛萬苦到中國大陸後，發現原鄉其實是在他生長的高雄美濃笠山，賴清德推崇鍾理和所有的一切堪稱是文學的典範，可以成為年輕人學習的目標，不僅止於文學界。

賴清德表示，文化是生活經驗的累積，也是歷史的軌跡，除了可協助認同國家，在推動經濟發展時也是必備的元素，世界各國的商品都會將國家文化元素融合在裡面，這就是所謂的「愈在地、愈國際」，他認為，當台灣的科技行銷全世界，在全球占有一席之地時，如果缺少文化，將無法代表台灣的特性，這在競爭力將減少一些元素，未來他若有機會帶領台灣，將會好好發揚台灣文化，讓每個台灣人都能了解台灣的歷史，從而對台灣產生認同感，這也是讓台灣團結很重要的方式。

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