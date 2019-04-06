中國網軍想買臉書粉專「我是中壢人」 王浩宇爆：開價7位數

2019-04-06 14:36

［記者許倬勛／桃園報導］2020總統大選將屆，網路瘋傳中國動作頻繁，積極招攬網軍，不少臉書粉絲團都收到要求收購訊息，欲作為宣傳統一思想的傳聲筒。管理「我是中壢人」的桃園市議員王浩宇自爆，對方開出7位數報價，稱要讓他大賺一筆，王馬上拒絕，表明不可能會被「染紅」。

王浩宇說，這幾天陸續收到疑似中國公司的「收購粉專」的訊息，對方大讚有44萬人按讚的「我是中壢人」經營有方，希望能接手管理，收購價格高達7位數，雖然是筆大數目，但絕不會為了錢出賣良心，「言論自由無價，不能落入對岸網軍手中」。

王浩宇透露，中國網軍的收購價格是依粉絲團的流量、按讚人數、留言頻率等定價，如1萬至3萬人數的粉絲團，可能只值幾千元的價格，他分析對岸網軍會相中「我是中壢人」的原因，主要還是自己常拋出各類型議題，夠接地氣吸引網友討論。

網友對此看法不一，有人認為毀譽參半的網紅議員在炒作新聞「往自己臉上貼金」、「又在幻想了」，也有人激賞王的骨氣「愛台灣的心無價」、「數字再大都沒用」，收購粉絲團議題持續在網路上發酵。

好事的網友要王浩宇公布對話訊息，王低調表示，昨已通報國安單位，將相關資訊交付處理，希望能趕快查出對方是誰，也呼籲大家珍惜自由民主的台灣，不要輕易被金錢誘惑。

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