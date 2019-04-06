蔡總統：請Lamigo滷肉飯吃到飽，下次要練好開球！

2019-04-06 11:56

〔記者李欣芳／台北報導〕蔡英文總統日前在總統府接見中華職棒的年度總冠軍Lamigo球隊，恭喜他們成功二連霸，總統府特別準備滷肉飯請球員們享用，蔡總統今天說，去年鄉長陳禹勳在臉書發文聲援大王王柏融赴日，約好要在總統府吃滷肉飯一起守護台灣豬，今年第二度接見Lamigo，她也履行了約定，準備了滷肉飯讓大家吃到飽！

蔡總統的 YouTube頻道今天也播出幕僚剪輯總統當天Lamigo球隊後受訪的談話，對於被許多高大球員包圍，會不會覺得很有壓迫感？蔡總統說，他們雖然長得比她高，「可是我的內心跟他們一樣高，意志力也是跟他們一樣很強」，他們都很年輕，也是台灣的英雄，為了榮譽，「我看他們的壓力不會比我還小！」。

至於被問到上次去開球時有投入好球帶嗎？蔡總統說：「我上次開球不但沒有投進好球帶，還投了一個挖地瓜，所以我有點不甘心，下次一定要練好，投入好球帶！」。

蔡總統在臉書表示，邀請中華職棒年度總冠軍進總統府，是她上任後開啟的傳統，希望能藉此展現政府和國家，對職業棒球運動的高度重視，並且榮耀我們的冠軍隊。

蔡總統說，團隊運動的精神和二連霸的喜悅在這裡和大家一起分享，吃飽飯再繼續拚！政府為了棒球運動推出的三枝箭，也希望大家一起來支持！

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