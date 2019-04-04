王金平出席大甲媽起駕宴 他高喊「王總統好」

2019-04-04 19:40

〔記者歐素美／台中報導〕「王總統好！」大甲媽祖將於4月7日起駕遶境，大甲鎮瀾宮今晚在大甲體育場舉辦「起駕宴」，席開近千桌，有意參選總統的前立法院長王金平到場，鎮瀾宮副董事長鄭銘坤邀請他上台致詞時，高喊「王總統好」，王金平也提出競選3項主要政見，強調參選總統就是要「維護主權、和平及拚經濟」。

王金平今晚到大甲參加大甲媽起駕宴，他說，這次是受邀參加，之前也曾參加過起駕宴。媒體詢問「吳韓會延期，被解讀為吳敦義要先幫韓國瑜排除朱立倫及王金平，針對這種說法，怎麼看？」王金平說，韓國瑜因要出訪美國，吳韓會才延期。

媒體也問到，「4月8日和吳敦義主席會面要講什麼？會公開嗎？」王金平則說，不知道，就是喝茶聊天。

媒體並詢問，「這次國民黨有意參選總統的人很多，你的政見是什麼？」王金平說，主要政見是要做到3點，一是維護國家主權及安全；其次是營造國內的和諧，促成兩岸和平；最後是拚經濟，讓家家戶戶都能夠得到很好的收入及安全幸福美滿的生活。

立法院副院長蔡其昌今晚也出席起駕宴，他笑稱，大甲媽所在地都出院長及副院長，要王金平院長「常來拜，拜了就有機會」。

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