尷尬了！柯P臉書錯字連篇？北市府：會盡速修正

2019-04-04 15:42

〔記者沈佩瑤／台北報導〕今天是兒童節，台北市長柯文哲今天也在臉書宣布相關優惠，還以熊讚學騎車的故事，勉勵小朋友不要怕失敗，卻有眼尖民眾發現，短短60個字就有四個注音錯了，引發意外討論。

柯文哲稍早更新臉書，用熊讚的故事祝福小朋友們兒童節快樂，他還放上一張熊讚學騎單車的圖片，強調如果每一件事情都要確定做得到才去做，那也沒幾件事情可做，所以不要怕失敗，才有機會成功，成功和失敗的唯一差別，就是意志力。

尷尬的是，貼文一出不到一小時就被抓到錯字。本身擔任兒童刊物編輯的張小姐指出，「每一件事」的「一」應該念二聲，「做得到」的「得」則是念輕聲，「那也沒幾件事」的「那」是念四聲，「成功和失敗」的「和」也是念「ㄏㄢ ˋ（四聲）」。

張小姐推測，市長貼文可能是透過Indesign軟體直接排版，注音直接套上去才會出錯，因為系統不會辨識注音；像是「一心一意」，兩個「一」字注音就不同，通常兒童刊物的編輯也會特別注意，尤其給小朋友看的文章，更要注意，不要出錯。

對此，台北市政府副發言人柯昱安表示，確實是以電腦系統排版才產生錯誤，謝謝提醒，往後會更加注意，稍後也會儘速修正。

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