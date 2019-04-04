柯文哲臉書竟發注音文 網友：這會讓對岸網軍混亂啊！

2019-04-04 15:09

〔即時新聞／綜合報導〕今（4）日為兒童節，不少家庭除了掃墓外紛紛安排戶外活動，而台北市長柯文哲竟於臉書突然發了一篇注音文，以及台北市政府吉祥物「熊讚Bravo」騎腳踏車的圖片，引來網友莞爾，更有人表示這招用來防止中國網軍的洗版非常有效：「這會讓對岸網軍混亂啊」。

柯文哲於臉書發文，「ㄩㄥ、ㄒㄩㄥˊ ㄗㄢˋ ㄉㄜ˙ ㄍㄨˋ ㄕˋ ，ㄓㄨˋ ㄒㄧㄠˇ ㄆㄥˊ ㄧㄡˇ ㄇㄣ˙ ，ㄦˊ ㄊㄨㄥˊ ㄐㄧㄝˊ ㄎㄨㄞˋ ㄌㄜˋ ！（用熊讚的故事，祝小朋友們，兒童節快樂）」，同時在下方貼出一張模仿國小國語課本的「熊讚的故事」，鼓勵小朋友不要怕失敗，「大家讀完課文，也要記得看下面的生字啊！」

柯文哲也宣傳優惠，連假期間（4/4-4/7）台北市6歲以上、12歲以下的小朋友，憑數位學生證或兒童優惠卡，就可以免費搭乘台北捷運，「下面幾個地方跟活動，選一天帶著孩子們一起去逛吧」、「別再跟小朋友說下次了」。

對此，不少網友表示此舉很有創意：「有史以來，看到注音文不會生氣的」，更有人表示這招好像用來防止中國網軍的洗版似乎非常有效：「這會讓對岸網軍混亂啊」、「我以為是給426看的」，也有人對於熊讚如何騎腳踏車感到非常困惑：「快爆胎了」、「等等，這熊腿有這麼長？」

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