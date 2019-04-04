扮成「森林國王」 柯文哲：想當烏龜比較耐K

2019-04-04 15:12

〔記者沈佩瑤／台北報導〕今天是兒童節，台北捷運公司今天下午在兒童新樂園和如果兒童劇團合作舉辦活動，台北市長柯文哲扮成森林國王現身。

柯文哲會前受訪對於媒體詢問，今天扮成國王，是不是想要成為政壇的王？柯不以為然回說，不然叫主辦單位趕快換個角色給他好了。

如果兒童劇團團長趙自強在舞台上，詢問柯文哲對於今天的「裝扮」滿意嗎？還是想要演別的角色？柯文哲則笑回，想要演「烏龜」，因為殼比較後，不怕被Ｋ。

由於台下幾乎都是小朋友，柯文哲致詞時特別簡短，他強調市府會繼續做，媒體要黑也會繼續黑，而且大家是來看表演的，不是來聽演講的，所以就算了。

至於要怎麼樣可以像柯文哲聰明？柯說，早睡早起，不要打電動到打到兩三點，早上十點還不起床，吃飯又挑食。

不過柯講著講著還自爆，自己的兒子、女兒都沒辦法管了，所以各位家長就不要期待太多，認真做事就好了。

柯文哲也對台下家長呼籲，回家要繼續增產報國，還要再多生一個，因為生育率實在很低，不過這好像不只是經濟問題，而是文化問題，大家都不想生。

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