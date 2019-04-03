邀蔡英文、賴清德坐下來談 卓榮泰：正在安排

2019-04-03 14:44

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨總統初選英賴對決，現正進入協調期。民進黨主席卓榮泰今於中執會前受訪證實，總統初選協調小組已和蔡總統見過面，但協調內容不便轉述。至於是否可能邀蔡賴一起坐下來談，卓榮泰說，有在安排當中。

對於有地方黨部主委醞釀串連召開臨時全代會，卓榮泰表示，目前還沒有這個案子。至於若協調破局，是否會開全代會、啟動霸王條款？卓榮泰則說，「不要破局啦！」

有媒體追問卓，是否不排除使用霸王條款？卓榮泰說，不是不排除，是本來就一定要開全代會通過提名人選，這是整個程序的一部分，是本來就有的規則；他希望提名的程序能夠非常順利，那時大家就確定提名的人選，這是一個最合理、正常的方式。

不過民進黨新聞部主任丁允恭說明，中執會公告後，即確定黨提名的總統候選人，在法規上，沒有要再經過全代會通過這樣的規定。

丁允恭說明，全代會是民進黨最高權力機關，法規上的規定，是有存在這樣的空間，以全代會來推翻候選人，另徵召新的人選。

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