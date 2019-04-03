桃園也要有國家級風景區 鄭文燦爭取

2019-04-03 13:09

［記者謝武雄／桃園報導］桃園市長鄭文燦今天主持市政會議時指出，桃園位在國家大門，有必要設置國家級風景區，會請交通部觀光局找出適當的經費先行規劃「北橫國家風景區」，風景區從慈湖開始，一路經過角板山、小烏來、達觀山、東眼山、拉拉山到巴陵一帶，也是桃園市旅遊資源最豐富的廊帶。

鄭文燦說，交通部觀光局原來沒有增設國家級風景區計畫，但桃園是國門之都，有必要設置國家級的風景區，會責成觀光旅遊局進行「北橫國家風景區」計畫的規劃與經費爭取，至於相關設置會再向中央溝通。

據悉，桃園市之所以爭取「北橫國家風景區」，主要原因是桃園國際機場1年收取100多億元的旅客出國服務費，其中有5成用在觀光局的觀光發展基金，但觀光發展基金只能補助國家級風景區，所以該基金並未補助桃園，觀光發展基金主要來自桃園國際機場，但完全沒有用在桃園，為此，鄭文燦在行政院會發言要求改善，也決定爭取「北橫國家風景區」，藉以爭取觀光發展基金補助。

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