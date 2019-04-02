砲轟國、民兩黨 虧雞福來爹：應讓生意人做總統

2019-04-02 22:09

〔記者王俊忠／台南報導〕去年底九合一大選競選台南市長失利的「虧雞福來爹」伍彩集團董事長林義豐近日又出招，自行錄製短片痛批國、民兩黨政治人物，他認為，應該讓生意人來做台灣總統。對於是否在自薦參選總統？林義豐說，他沒有要選總統啦！這只是他的提議想法。倒是有網友看了影片後說，「豐哥格局高，力挺豐哥選總統啦！」

林義豐錄製part 2的6分鐘短片，近日po在個人臉書，短短幾小時內吸引1萬多人點閱，他說，要用這方式為台灣全國的發展來發聲。對有年輕朋友要他再辦1場Crazy Friday活動，他說，只要年輕朋友有需要，他願意去做，一樣免費入場。

對於總統大位問題，林義豐開門見山地說，國、民兩黨參選政治人物，他都看破了，大家為爭大位、爭的頭破血流，但國家執政政策都沒有拿出來，只想著當官。台灣是海島國家、沒有什麼資源，需要靠經濟，貿易、製造、生產業都很重要，要定位好，建議可以讓生意人來做台灣總統。

談到中國對台灣文攻武嚇的作法，林義豐認為中國方面要改善，對台灣文攻武嚇若是導致擦槍走火，對中華民族沒有好處，請中國務必要三思。

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