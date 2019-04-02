陳明通「禽獸說」 陳明義送陸委會「溫體豬屎」抗議

2019-04-02 12:19

〔記者鍾麗華／台北報導〕陸委會主委陳明通昨接受電台專訪表示，「人如果只求溫飽，和豬狗禽獸有什麼差別？」引來國民黨圍剿。新北市議員陳明義與桃園市議員舒翠玲今帶著小豬與獒犬到陸委會抗議，陸委會由澳門辦事處組長張多馬出面接受陳情，並收下陳明義帶來的「溫體豬屎」，不過，陳情活動結束後，豬屎放在中央聯合辦公大樓外。

陳明義表示，「只因為我們想吃飽，你就把我們當作豬、當作狗，我今天帶著你口中的畜牲，告訴你（陳明通），你豬狗不如！蔡英文總統吃飽沒？蘇貞昌院長吃飽沒？陳明通院長吃飽沒？如果沒吃飽，有帶了一桶溫體豬屎要給你們。」

舒翠玲表示，人民繳的稅金養蔡政府，但陳明通卻用這樣的言詞來侮辱台灣人民，她要求蔡英文總統、行政院長蘇貞昌出面道歉，陳明通下台負責。

不過，陳明通稍早已在記者會出面道歉，並表示昨天談話沒有針對韓國瑜，他無意對所有拼經濟的國人同胞有任何不敬的意思，拼經濟也是政府職權。

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