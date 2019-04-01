堅持沒紅色供應鍊問題 朱立倫直播再推自貿區

2019-04-01 22:05

〔記者林良昇／台北報導〕已表態參選總統的前新北市長朱立倫今晚在臉書直播再度力推自由經濟貿易區，強調「貨貿」、「服貿」都不是問題，沒有所謂紅色供應練的問題，民進黨在恐嚇台灣人民，他認為要加速國內法規的鬆綁，打造更自由的環境。

朱立倫表示，國民黨15個縣市首長聯署要求政府推動自貿區，事實上他在2013年擔任新北市長時即主張向行政院爭取台北港利用周邊優勢，規劃成「自由經濟示範區」。

朱立倫認為，台灣的自貿區應以智慧物流、國際健康、農業加值、金融服務、教育創新等5項產業作為發展重點。共同自由化的方向則包括法規鬆綁、稅負減免、讓人才、商品與資金自由流動，以及開放全球市場。

朱立倫指出，韓國的仁川自由經濟區自2003年開始規劃，近年達到收成階段，台灣在20年前就該走自由經濟開放的道路，現在已落後多年，該是急起直追、迎頭趕上的時機點，不容再等待內耗，浪費時間與機會。

對於民進黨的反對，朱立倫批評，民進黨執政3年來，台灣整體的經濟狀況越來越差，國人薪資長期停滯、人民口袋越來越薄。台灣是高度依賴貿易的國家，但民進黨一貫做法就是鎖國、永遠只想到驚嚇，是減法的輸家思維。

朱立倫表示，他對台灣充滿信心，台灣有優秀的人力資源、良好的產品與供應鏈，在國際貿易上從來不害怕競爭，但民進黨不斷用紅色供應鏈、反服貿與反貨貿來恐嚇台灣人民。

朱立倫認為，在經貿的國度裡根本沒有紅色供應鏈的問題，台灣的企業非常有活力與競爭力，但需要一個更為開放與友善的環境，包括全球市場的開放與國內法規的鬆綁。因此政府部門應該加速參與國際經濟整合，並且加速國內法規的鬆綁，打造更為自由的環境。

對於行政院長蘇貞昌等人擔心自貿區可能造成「中國製造（MIC）」過水變成「台灣製造（MIT）」的問題，朱立倫說，國際上對於原產地的規定十分嚴格，MIC若要變成MIT勢必得增加在台灣加工與提高附加價值，正好符合經濟特區創造產值與創造就業的目的。

朱立倫說，台灣發展自貿區將引進該會是高科技產業與高階人才，自貿區鬆綁及引入高階人才流動，不但能創造更多就業機會，更將帶動提升整體薪資，不會發生外界擔心外勞血汗工廠或提高國人失業率的疑慮。

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