康裕成質詢六問經濟 韓國瑜：我先喝口水

2019-04-01 18:51

〔記者王榮祥／高雄報導〕前高市議長、現任議員康裕成，今一口氣提出六個經濟相關問題質詢韓國瑜，要求即問即答，韓國瑜突然跟主持議事的副議長陸淑美報告說「能否讓我喝口水」，旁邊的官員都笑了。

康裕成今開場及表示，不會再問先前的政治話題，會針對市政議題探詢，她首先代替網友詢問近期引發質疑的人事，包括現任輪船公司董事長與準運動發展局主秘；韓國瑜強調一切合乎法律規定，並稱許兩位當事人的經歷，其中輪船公司董事長黃文財還是當年北區五專狀元。

康裕成接著指出，將提出六個問題，希望韓國瑜即問即答，韓國瑜聞訊、轉頭詢問議事主席，能否讓他喝個水，讓旁人聯想到他跟王世堅在台北市議會詢答的經典對戰，旁邊的官員也頓時笑開。

康裕成的六個問題分別為高雄農林漁牧佔全台多少比例、農林漁牧是否佔全台前三 名、高雄那些水果產量冠、高雄水果外銷額度、高雄去年營利事業銷售總額、六都製造業銷售額有無六都前三名。

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