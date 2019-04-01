韓國瑜在議會被送黃袍 隨扈抱腿抬舉話題再發燒

2019-04-01 15:22

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市長韓國瑜被2名隨扈如皇帝般抱腿抬舉議題，今再於議會上發酵，民進黨團甚至送上黃袍，暗諷他在等待時機宣布參選，建議參選前應先辭去市長，話題燒回市警局，因有媒體錄下疑為隨扈先提議抱腿抬舉，基層官警要求查明真相，市警局強調暫不啓動，但會把此案當敎科書，責成隨扈遵守。

隨扈在機場抱腿高舉市長韓國瑜一事，因桃園市議員王浩宇臉書質疑「像封建時代的皇帝一樣高高在上」，留言「我們都只是公僕，沒有那麼偉大」引發社會議論，韓國瑜今於高雄市議會施政報告，民進黨議員送上黃袍，希望韓市長表態，但韓以先前標準答案回應：「2020目前不在他的計畫」。

不過，黃袍加身不成卻也成警界話題，有官警認為應調查水落石出，究竟是否如韓所說「我要求的」，還是2名隨扈違規出的餿主意，韓粉也要求警察局長李永癸應查明、公佈，不要讓韓市長背了黑鍋，基層希望賞罰分明，不可姑息，市警局保安科強調，尊重市長的指示和說明，表示不會跟著起舞，但會加強要求隨扈謹守分際。

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