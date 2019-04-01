統獨假議題？ 賴清德：不要輕忽中國併吞台灣意圖

2019-04-01 14:42

［記者劉婉君／台南報導］前行政院長賴清德今天參加氣象達人彭啟明的直播節目，針對統獨是假議題的說法，賴清德提醒，習五點已經為台灣規劃了未來的方向，就是一國兩制，啟動併吞機制，大家不要輕忽中國併吞台灣的意圖。

賴清德針對藍綠惡鬥的問題表示，如果有機會帶領台灣，他一定會盡最大的力量團結台灣，台灣只有先團結，才有辦法去解決兩岸問題，目前中國不斷提出各種主張，好比九二共識逼得大家非得支持否則不交流，習近平已經對外講，沒有一中各表，台灣只有一國兩制的路。

他認為，台灣現在不必要競相提出合作主張，應坐下來，為了台灣大家共同解決，政黨要建立國家利益為優先的政黨，至少不會因為藍綠惡鬥，政黨競爭，把國家利益都犧牲掉了。

賴清德說，藍綠雖然主張不同，但更多是一樣的，如高雄市長韓國瑜在眷村長大，理念是統一，他在鄉村長大，主張台灣是獨立的國家，但兩人有更多相同的地方，都在台灣生長，在台灣受教育，也分別進入立法院，現在韓國瑜是高雄市長，他也曾任台南市長，兩人有很多相同的地方，所以大家可以坐下來，面對整個台灣未來的發展，共同擬定出一個好的策略，否則不是政黨得利、台灣失去機會而已，久而久之台灣的政黨也會失去利益。

他最後強調，「統獨問題當然不是假議題」，台灣是獨立的國家，習五點已為台灣規劃了一個方向，就是一國兩制，這是台灣的生死大事，一定要嚴肅以對，要謀定而後動，不要輕忽中國併吞台灣的企圖。

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