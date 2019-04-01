遭徐耀昌嗆別再演戲了 陳佩琪罕見道歉

2019-04-01 13:50

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲近來頻頻安排到各縣市參訪接連碰壁，國民黨苗栗縣長徐耀昌更是挑明柯文哲過去批評苗栗財政已對縣民造成很大傷害，柯文哲太太陳佩琪昨天在臉書以希臘破產為例，建議苗栗可以靠觀光賺錢，徐耀昌今天受訪時回應，直言柯自己說不要來就算了，太太跳出來圓場，感覺很奇怪，「別再演戲了」。

對此，向來嗆辣敢言的陳佩琪竟罕見放低姿態，主動在臉書發文表示歉意！

陳佩琪寫到，昨天在臉書寫了一篇男女平權的文章，今天休假日突然聽到被這樣回答，實在有點傷心，我把昨天臉書的後半段刪了，因為這也不是我昨天臉書的重點（昨天只是想藉由即將到來的清明節和母親節，抒發一些身為女性的感想而已），不過既然觀感不好，且縣長有意見，我還是決定撤下這一段，也對昨天自己「不是苗栗縣民，還對此表達意見」一事表示歉意！

她端出自己來自澎湖，小時候的印象就是馬公本島除軍公教外，其他大多賴幾個月的短期觀光維生，家鄉就是個觀光小島，最近和先生去過苗栗幾次，才想到以自身的經驗介紹這地方給大家，縱使我理解錯誤，苗栗不是靠觀光業維生，但請大家多去苗栗旅遊， 也應該對當地財政有所幫忙，實在沒有要冒犯縣長，越權干涉苗栗政務的意思。

陳佩琪也強調，昨天中午發文時先生人在新竹，自己一人在家，閒閒沒事幹，心血來潮，寫了那一段。我經常閱讀財經書籍，才想到過去曾讀到的希臘財政問題，沒想到會造成苗栗縣長不悅，說我們夫妻是在演戲，男人的事不用女人來管…

話雖如此，她仍不忘在文中說，苗栗的財政問題，絕非歸咎是哪位縣長該負完全責任，非苗栗人也應該都很關心。

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