施政報告遇到愚人節 韓國瑜：打造高雄成全台首富

2019-04-01 10:20

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長韓國瑜今在高市議會進行施政報告，雖不巧碰上愚人節，他仍認真闡述以「打造高雄成全台首富」為主軸的施政理念；韓國瑜報告同時，民進黨團則是全體穿上印有「拒絕一國兩制」字樣的黑衣、拉著「拚經濟要腳踏實地」的布條，提醒韓國瑜專心市政。

由於民進黨團堅持在報告台前表達基層意見，現場一度引發藍、綠口角，議長許崑源甚至讓韓國瑜先回座、暫停報告，並直言「要站就讓他們站著」，後來民進黨團索性坐著抗議，韓國瑜也回到報告台上進行施政報告。

韓國瑜施政報告分5個篇章，分為為首富經濟、務實建設、樂活社會、國際接軌、青年城市。

首富經濟提到今年1到2月，高雄觀光客人次大幅成長，市府同時積極進行招商、推廣外銷、深化交流合作、推動愛情產業鏈、發展醫療觀光、建構觀光路線、產業升級與強化產業基地等。

務實建設包括優化公共運輸路線、增加公共接駁選擇、加速捷運交通建設、落實路平、拆除陸橋便捷交通、改善治水問題。

樂活社會層面涵蓋改善空污、整治水質、強化校園毒品防制、廣設公共托育中心、弱勢兒童餐食補助、試辦老青共居、創設偏鄉好行平台。

國際接軌部分主推數位雙語、世界接軌；青年城市則闡述青年局籌設計畫與創業基金。

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