共機越中線挑釁 藍委肯定國軍作為

2019-04-01 09:25

〔記者林良昇／台北報導〕中國昨派出2架殲11型戰鬥機越過海峽中線，對台採取直接挑釁行動，立院國民黨團總召江啟臣表示，該行動是發生在台灣海峽的軍事挑釁行動，對於國軍守土有責做出的必要回應，我們應予以肯定。

中共空軍殲11戰機昨日在澎湖西南方飛越海峽中缐，與我方戰機對峙長達10分鐘之久，雖未擦槍走火，但江啟臣認為，仍引起台海軍事緊張升高的緊繃。

江啟臣在臉書指出，共軍此作為，可能是對近來美艦頻繁穿越台灣海峽的強硬回應，挑戰美國印太戰略與自由航行權對中國大陸的戰略制約，然而，這畢竟是發生在台灣海峽的軍事挑釁行動，萬一擦槍走火，後果不堪設想，國軍守土有責做出的必要回應，我們應予以肯定。

江啟臣說，前日新社龍翔營區開放參觀，他看見國軍弟兄們認真努力，對於國軍國防防衛能力深具信心，1996年台海危機發生時，他恰在金門前線海龍蛙兵服役，第一線感受到戰爭邊緣的緊張氛圍，深知和平可貴，透過軍事挑釁升高潛在衝突，非但無助於台海和平穩定發展，更無助於人民福祉！

江啟臣呼籲，除了持續的維繫我們堅實的防衛能力以外，兩岸政府也應積極開啟對話管道，主動尋求情勢和緩的對話之門，避免誤判和擦槍走火，唯有開誠佈公，相互對話，促進瞭解，避免誤判，人民對台海和平穩定的信心與期望才可能有所實現！

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/