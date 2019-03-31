中國軍機越中線挑釁 陸委會：認清中共對台侵略本質

2019-03-31 22:53

〔記者呂伊萱／台北報導〕本報今晚獨家報導，中國軍機今天中午穿越台海中線，在中線以東飛行超過10分鐘。陸委會晚間嚴厲譴責中共破壞台海現狀，並呼籲國人應認清中共對台侵略本質，抱持高度憂患意識，千萬不可因中共對一部分國人施以小惠，而對中共抱有不實的期待與幻想。

陸委會今天晚間發布新聞稿，對此表達抗議，並嚴厲譴責中共當局非理性作為。陸委會說，今日共機跨越海峽中線侵門踏戶的行動，證實陸委會近日所言，北京當局在「習五條」後變本加厲加大對台政軍攻勢威逼統一，嚴重破壞兩岸關係，嚴重衝擊區域穩定，引發國際社會不安。

陸委會說，中共持續透過軟硬兩手推動「一國兩制台灣方案」，今天這種軍事恫嚇，就是推促終極統一硬的一手，印證中共對台工作軟硬兼施的雙面性。陸委會呼籲國人應認清當前台海情勢嚴峻，抱持高度憂患意識；千萬不可因為中共對一部分國人施以小惠，而對中共抱有不實的期待與幻想。

陸委會重申，中華民國是主權獨立國家，台灣未來發展必須以台灣2300萬民眾的自由意志與選擇為依歸。政府致力維持區域及兩岸和平穩定的決心不變，面對中共不斷升高的軍事恫嚇，台灣有堅定自我防衛的決心與能力，也充分掌握共軍對台可能動向。

陸委會正告北京當局切勿誤判形勢，錯估台灣人民捍衞自由民主的意志，以及國際民主自由體系團結對抗威權主義擴張與威脅的決心。

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