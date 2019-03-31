解放軍軍機極度挑釁 立委：中國如醉漢在加油站抽菸

2019-03-31 23:56

〔記者謝君臨／台北報導〕中國今2架殲11型戰鬥機飛越海峽中線對台極度挑釁；對此，立委批評，中國猶如「醉漢在加油站旁抽菸」，已成為區域的「麻煩製造者」；此外，立委並強調，中共一面利用在台代理人用「政治訂單」推銷「一國兩制九二共識」，同時透過解放軍威脅台灣生存，希望周邊國家能共同制衡及譴責。

民進黨立委王定宇表示，中共已變成印太區域的「麻煩製造者」，其戰鬥機超越海峽中線的挑釁行為，影響的不只是台灣的安全，挑動的是整個印太地區的穩定跟和平，也威脅日本、南韓及南海諸國。

王定宇說，中國現在就像一個「喝醉酒的壯漢」，每天在加油站附近抽菸，如果不制止，受害者絕對不會只有加油站，還會有周邊其他地方，希望周邊國家能共同制衡及譴責這樣的行為。

王定宇批評，中共一面利用在台代理人、內應，用「和平促統、政治訂單買賣」推銷「一國二制九二共識」，同時也用解放軍，時時刻刻威脅台灣的生存，不放棄「武力併吞」的手段。台灣2300萬人的主權、生存、生活方式面臨的壓迫，不是二年一次的「假議題」，是時時進行中的「真威脅」！

民進黨立委趙天麟也說，這是非常嚴重的事情，中共過去雖然也有挑釁紀錄，但當時是以運輸機為主，這次則是重型戰鬥機，這已是十足地挑釁，企圖片面改變現狀，是相當不負責任的行為，可能造成進一步的衝突。

趙天麟強調，中共必須嚴正表態，這是刻意或過失的行為，海峽中線是多年來的默契，針對中共戰鬥機的越界行為，我方戰鬥機克制，否則是可以用武力進行處理，這是國際跟區域穩定被破壞的問題，呼籲國際社會進行了解並譴責。

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