旗山常美冰店拒「韓」後爆滿 網讚：高雄人的氣魄跟溫暖

2019-03-31 17:28

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市旗山常美冰店因發文婉拒韓總「美食地圖」，並強調「不想當中國人」，引起各界關切、也遭「韓粉」抵制；臉書粉專「只是堵藍」PO出常美冰店今天中午排隊場景，強調「敢站出來表態的、我們就讓他客滿」，這才是高雄人的氣魄跟溫暖！

網友也力挺常友，「反韓瘋已成社會運動！」、「高雄人是有格調明是非的！」、「高雄就吃這家了」、「快用新台幣讓他忙到手軟啦」、「自己國家自己救，自己人挺自己人！」、「這就是台灣人！」。

旗山常美冰店因不認同高雄市長韓國瑜嚴刑，在臉書粉專發文嗆「現在不想當中國人，以後也不想當中國人，有個跑去中國晉見天朝笑嘻嘻的市長，身為高雄店家我們也很抱歉」，文末直言「生意變差vs.中共統治」，正常人都知怎選。

文章po出後引發網友熱議，卻也引發韓粉圍剿與慣性抵制，高雄市長韓國瑜昨對此表示完全尊重，並指出旗山冰店做一個小生意賣冰，「我們祝福他，至於他牽扯到意識形態、或牽扯到韓國瑜市長要賣台，千萬不要誤會，我只是在賣高雄的產品而已」。

韓國瑜昨也強調，他一直都是「支持中華民國，選舉前、現在跟未來都是一樣」，希望賣冰的老闆能夠了解，他並向常美老闆喊話，請繼續賣冰把生意做好，給消費者更好的冰品就好了！

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