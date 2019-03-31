韓國瑜表態不選2020 周錫瑋讚說到做到

2019-03-31 12:32

〔記者賴筱桐／新北報導〕國民黨內力拱高雄市長韓國瑜參選2020總統，韓國瑜昨晚在臉書表示，「就這4年的時間，我會讓大家看見我履行諾言的決心與毅力，讓大家看見高雄的成長與改變。」表態不選2020。對此，爭取黨內總統提名的前台北縣長周錫瑋表示，尊重韓國瑜的決定，相信韓是說到做到的人。

周錫瑋今天發布新聞稿表示，推出最強候選人是他一貫的主張，並且組成最強的選舉和執政團隊，力求團結勝選。韓國瑜在去年選舉及當選市長後，成為「拚命三郎」，勇敢的邁進及大膽的創意，讓台灣政治受到正面的影響。

對於韓國瑜表態不選2020，周錫瑋回應，他尊重韓國瑜的決定，如果最後韓國瑜做了不參選總統的決定，要把高雄市長「做到好、做到滿」4年，相信韓一定做得到。

周錫瑋強調，他一定會參加國民黨黨內初選，向人民報告拚經濟、爭和平、求安全的做法，希望國民黨馬上開始啟動初選程序，他與所有同志將一起努力，用君子的風度和真誠的言行，成為最強候選人。他與韓國瑜都是有誠信、說到做到的人。

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