韓國瑜若有意2020總統 王金平：尊重韓的意願

2019-03-31 11:27

〔記者王俊忠／台南報導〕立法院前院長王金平今天上午到台南全台祀典大天后宮參加春祭媽祖大典，他對於高雄市長韓國瑜昨在臉書說4年市長任內要讓大家看見高雄的成長與改變表示力挺，王金平強調，韓選市長時就支持韓了；韓選上市長，他更以實際行動支持韓一起拚高雄的經濟，

王金平表示，韓國瑜選上高雄市長後要拚高雄經濟翻轉，他當然以實際行動支持，今年1月25日全國商總4百多位企業家到高雄與韓市長座談、了解高雄投資環境；4月3日全國工總聯席會2百多位重量級企業家也要到高雄與韓市長座談、了解投資環境，這都是他安排到高雄舉行，希望一起攜手與韓市長拚高雄經濟，而且拚的不僅是庶民經濟；產業經濟也要拚翻轉。

對於韓國瑜如有意願參選2020總統及國民黨如果決定徵召韓國瑜選2020總統的問題，王金平說，韓是否選2020總統，這是韓個人意願問題；對於韓的意願、黨中央決定這些事情，他都表示尊重。

但對國民黨初選提名辦法是否變來變去？王金平則說，希望黨中央在近期內儘快敲定總統初選提名辦法。

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