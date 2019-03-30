拒絕「被代言」世新大學生「我反旺中」連署已逾750人

2019-03-30 16:29

〔即時新聞／綜合報導〕國家通訊傳播委員會（NCC）日前對中天新聞開罰100萬元，記者會中，NCC委員得知中天代表的世新大學學歷後詢問「有沒有相關新聞專業的訓練？」引發對方不滿，中天也對此以「世新廣電不適任擔任新聞主管」為題報導；對此，有世新大學學生不滿「被代言」，發起「我世新人，我反旺中」連署，截自今下午4時左右已逾750人連署。

NCC於處分中天新聞台當天的委員會議，邀中天代表電視新聞部助理總監林于喬與會陳述意見。委員洪貞玲詢問林于喬學歷，得知對方畢業於世新廣電後，接著詢問「有沒有相關新聞專業的訓練？」引起林于喬不滿。

在中天相關的報導中，林于喬不滿表示「在妳心中是不是我們這樣子私校畢業的學生，沒有辦法當新聞主管嗎？」而世新校長吳永乾受訪時也表示「先要自己檢討一下，審視一下她（洪）懂不懂什麼叫做新聞專業？」同時替林于喬說明，「我們廣電系的學生當然有學到新聞專業啊！」

不過有不少世新學生、校友對此不滿，29日晚間，世新學生在網路上自主發起「我世新人，我反旺中」連署活動，並留言表示「中天以降的媒體很努力體現，在學校學習過的媒體識讀裡的反面例子，無一不違反！」、「我是世新學生，但無法認同中天口中的世新學生『樣板』，我拒絕被中天新聞台代言！」、「我廣電系畢業很久，我絕對不敢說我有受過新聞專業訓練」、「還記得大一必修媒體識讀嗎」等。

NCC對於中天的報導也做出回應，表示從頭到尾沒有質疑世新廣電的專業與適格性，應是中天主管過度解讀。NCC發言人翁柏宗也強調，「絕對不可能質疑世新廣電的專業，中天的說法不符合事實，請外界不要把錯誤訊息當真」。

根據統計「我世新人，我反旺中」官方網站結果，截至今（30）日下午4點10分為止， 已逾750人連署。

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