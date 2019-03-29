賴清德新書上架 跟「歐巴馬」擺一起

2019-03-29 23:59

〔記者洪瑞琴／台南報導〕前行政院長賴清德發表新書「用行動帶來希望」，台南誠品書店同步上架，新書與「親愛的歐巴馬總統」（一本以8千萬信寫成的國家日記」擺在同一個書區，相當搶眼。

賴清德這本《用行動帶來希望》，是繼《看見未來》後，他的第2本紀錄在台南市長任內的治理經驗與實踐新政的作為，還有增加部分篇幅，寫出擔任行政院長期間，從地方到中央的挑戰。

賴清德在臉書分享新書發表會，網友超過4萬次觀看，也引發各界評論。

網友說：「賴總統加油！我們家人很心疼他們想黑掉您！請賴總統一定要堅持到底」、「請賴院長堅持走完初選，如果中途妥協，將會失去支持者的信任」、「賴院長，你一定要堅持到底，別被摸頭了，你要是被摸頭，一定會政治生命破產」。

也有網友留言，「我肯定你做事的果斷建議你先和蔡英文總統搭配，否則必會兩敗俱傷，先從副佐熟悉行政，2024你就任總統時，就能駕輕就熟，李登輝前總統不就是一個最好的例子嗎」。

還有人認為，當大家拼命穿T恤裝年輕、拼命找網紅搞直播，賴清德依然穿他的西裝，不媚俗、不搞笑、不作賤自己討好人，堅持身爲一位政治人物該有的持守，「這是我最敬愛他的一點！」

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