若有機會為台灣服務 賴清德：將推智慧城市、智慧政府

2019-03-29 11:41

〔記者蘇芳禾／台北報導〕前行政院長賴清德今天上午出席智慧城市展，賴清德會前受訪表示，蔡英文總統出國訪問後，他就停止公開活動，這是總統返國之後他的第一個公開活動，足以以證明他對智慧城市發展方向的支持，未來如果他有機會為台灣服務的話，智慧城市、智慧政府、智慧國家，就是他要推動的方向，借這樣的方向能夠投資下一代，讓台灣產業能夠帶起來，也能夠讓年輕人看見希望、看見自己的未來。

賴清德今天赴台北市南港展覽館出席智慧城市展，會前賴與台北市電腦公會理事長童子賢進行閉門會議，會後兩人接受媒體採訪。台北市電腦公會也表示，感謝賴清德主動表達了參觀的意願。

賴清德表示，今年的國際智慧城市展可以說盛況空前。就數量而言，不僅僅有45個國家，100多名市長或市長代表人參與今年的盛會，今年的展攤也高達1260攤，有450個廠商參加。更特別的是在科技的應用服務方面，內容的展示更是豐富，他用行動表達對智慧城市發展的支持。

賴清德說，智慧城市、智慧政府或智慧國家，是他從擔任台南市市長到行政院院長所推出的重要政策。工業4.0正在世界各地如火如荼的展開。不管是人工智慧、物聯網、雲端運算、大數據分析，又或者是區塊鏈5G運用等等，未來勢必會改變人類的生活，台灣一定要掌握這個機會。

賴清德指出，台灣有非常強的資通訊產業，未來一定要持續支持資通訊產業發展。此外，也要投資下一代，發揮過去在經濟奇蹟年代，有成千上萬的中小企業主為台灣經濟打拚的精神，在教育訓練或是非教育體系培養下一代，建置法律環境、供給資金，讓他們無後顧之憂、發揮創意，在堅實的資通訊產業的基礎之上，運用工業4.0的技術，推出生活運用的產業。

賴清德指出，過去台灣是用硬體打天下，未來要「軟硬兼施」，讓經濟持續發展，讓國家能夠持續強盛，讓未來的產業立於不敗之地。「未來如果我有機會為台灣服務的話，智慧城市、智慧政府、智慧國家，就是我要推動的方向，借這樣的方向能夠投資下一代，讓台灣產業能夠帶起來，也能夠讓年輕人看見希望、看見自己的未來。」

至於黨內協調小組包括總統府秘書長陳菊等人是否已經連絡他？賴清德說，下午新書發表會將會跟大家報告。

童子賢表示，智慧城市展能夠吸引到這麼多的城市首長來參與，其實是台灣科技業活力的表現，當然也是台灣國力的表現，這裡面能夠成功的吸引這麼多國際廠商跟城市首長參加，必須要感謝台灣的人才，台灣的科技產業政策。6年前第一次辦展的時候，沒有外國友人來，5年前第二次辦展的時候，只有稀稀疏疏3、5個城市來，現在已經有100多名外國的城市首長到台北來參加這個展覽，也要感謝政府政策的扶持。

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