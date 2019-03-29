北市立委初選藍營爆派系對決 綠營「艱困」6區徵召

2019-03-29 21:53

〔記者邱灝唐／台北報導〕2020台北市立委選舉引人關注，國民黨多名選將表態，甚至出現派系對決，選情火熱，但民進黨這一方選情則較冷，除了現任立委尋求連任，其餘選區都採徵召，這也讓民進黨北市黨部主委陳正德說，台北市是「艱困中的艱困」。

國民黨今天公布區域立委第2波提名作業，其中包含藍營優勢選區台北市第6選區（大安區），目前立委林奕華、外交官介文汲、台北市議員王欣儀都表態參選，爭取立委蔣乃辛將空出的席次，選情激烈。

不僅如此，國民黨首波初選提名更出現派系對決，開放的4個選區中，除了第3選區（中山、松山區）及第4選區（內湖、南港區）提名立委蔣萬安和李彥秀尋求連任，第7選區（信義、南松山）和第8選區（文山、南中正）都出現市議員對陣立委的情況，前者由市議員王鴻薇挑戰立委費鴻泰，後者則是市議員徐弘庭對決立委賴士葆。

值得一提的是，王鴻薇與徐弘庭屬於連勝文人馬，而費鴻泰、賴士葆則被視為國民黨副主席郝龍斌系統，兩個選區的對陣上演「郝系槓連系」，引人玩味。此外，前立委孫大千今天也在高雄市長韓國瑜的女兒韓冰陪同下，宣布投入第2選區（士林、大同區）的立委選戰。

相較於國民黨的激烈選情，民進黨則顯得較冷。陳正德說，除了現任立委吳思瑤、何志偉尋求連任，其他6個選區皆採徵召，可說是「艱困中的艱困」；至於時程和是否繼續禮讓，陳正德則說，一切等待黨中央的決定，但他希望能全面提名，拚戰2020。

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