開會翹二郎腿遭韓國瑜飆罵 高市環局副局長降調專委

2019-03-29 17:21

〔記者葛祐豪／高雄報導〕日前在市政會議上，遭高雄市長韓國瑜飆罵「什麼態度」的環保局副局長謝汀嵩，今天降調為運動發展局專門委員，引發外界質疑是否為懲罰性調動？高市府則解釋是因應市政及機關業務推展需要，進行職務調整。

高雄市長韓國瑜日前在市政會議上，認為環保局副局長謝汀嵩東張西望，當場飆罵「什麼態度」，接著劈哩啪啦數落一段時間。謝自認有錯，已向韓國瑜致歉，並擬好書面報告。

韓國瑜事後說，他希望市府官員一條心，而不是開會時翹個二郎腿，抖來抖去，東張西望，「差一張躺椅，就像在夏威夷海灘一樣」。

遭點名的謝汀嵩當時解釋說，他當時坐在椅子上，回過頭尋找一名認識的副局長，因此遭市長訓斥「禮貌、態度不佳」，他自認失禮，也向市長致歉。

事發過後約10天，高市府剛才發布一波九職等以上人員調動，謝汀嵩從環保局副局長一職，被降調為運動發展局專門委員。

謝汀嵩任職公職24年，在陳菊任內表現優異，曾任高雄市1999主任，去年11月從殯葬處長一職，被前市府拔擢為環保局副局長。

對此，高市府解釋是因應市政及機關業務推展需要，經綜合考量相關人員經歷專長，進行職務調整，期以適才適所，並期待在新人事各就各位後，同心打拚，落實市長「打造高雄、全台首富」的目標。

其餘相關人事調整如下：環保局副局長張瑞琿調任毒品防制局副局長，並代理毒防局局長職務。毒品防制局副局長蔡秀玉調任環保局副局長。

環保局主任秘書吳家安調陞副局長。環保局簡任技正楊宏文調陞主任秘書。環保局專門委員許錦春調任簡任技正。環保局一般行政專門委員郭景聖調整為環保行政專門委員。

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