民進黨台中立委初選 共6人登記

2019-03-29 18:02

〔記者張軒哲／台中報導〕民進黨台中立委初選，除了被列為艱困選區的第三與第五選區之外，25日至29日開放登記，首日立法院副院長蔡其昌搶頭香，黃國書（第六選區）、張廖萬堅（第四選區）、吳敏濟（第一選區）、何欣純（第七選區）、翁美春（第八選區）先後完成登記。

今日上午台中市大里與太平區現任立委何欣純，在議員李天生丶張玉嬿、蔡耀頡、林德宇陪同之下，一起前往民進黨市黨部辦理黨內初選登記，力拚連任。民進黨評估何欣純連任之路穩定，何欣純表示，始終戰戰兢兢不敢懈怠，會更用心爭取選民認同，幫鄉親服務。

豐原區前市議員翁美春出國，她選在今日結婚紀念日，委託侄子前往登記參選，希望藉由值得紀念的日子，挑戰國民黨江啟臣連任。

民進黨台中市黨部執行長翁誌偉表示，包括第六選區黃國書（東區、南區、中區、西區）、第四選區張廖萬堅（西屯區、南屯區）、第七選區何欣純（太平區、大里區）、第八選區翁美春（豐原區、石岡區、東勢區、新社區、和平區），皆為1人登記，預料都將順利獲得提名。第一選區（大甲區、大安區、外埔區、清水區、梧棲區）立法院副院長蔡其昌及市議員吳敏濟登記，若協調不成，將進入民調。

另外，第二選區沙鹿區、龍井區、大肚區、烏日區、霧峰區則無人登記。曾兩度參選第二選區的市議員陳世凱建議黨中央找新人或是提名前市長林佳龍來選。林佳龍表示，自己是交通部長，沒規劃參選，如果沒有人登記，黨中央會有提名策略的考量，會予以尊重。

翁誌偉說，第二選區部分市黨部將針對地方建議，研議提出優秀人選，後續由黨中央選對會以民調方式，徵召合適人選出戰國民黨顏寬恒。

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