一定要投到贏！朱立倫臉書再開「打臉投票第三彈」

2019-03-29 17:44

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨朱立倫近期內兩度在臉書建立投票活動，均被韓粉打臉，被戲稱「凍死在同溫層」，朱今（29）日進行「打臉投票第三彈」，以落實執行死刑追打執政黨，被網友笑「一定要投到贏為止就是了」。

朱立倫今天第三度在臉書建立投票活動，他指出，現任總統蔡英文執政3年以來，法務部只有執行1次死刑，共有41件死刑案尚未依法執行，讓法官們做出的死刑宣判「形同具文」，他的投票題目為：「朱立倫若當總統，要求法務部依法執行死刑，捍衛法律尊嚴、落實司法正義，您支持嗎？」

朱立倫給的投票選項有「支持朱立倫的做法，依法執行死刑」、「支持蔡英文的做法，拖延死刑執行」，至截稿前共有6386名網友投票，前者有70%支持度，後者支持度30%，投票時間為期7天。

朱立倫的問卷設計引發網友給予負評，就讀台北大學公共行政暨政策學系6年級、「台獨機關槍」李柏璋留言表示，「社會科學研究辦法題目是這樣設的喔？我如果是你老師一定當到你屁股開花」，也有網友提到「發這些真的對你是扣分，本來我頗喜歡你的啊，這幾個問題跟本是問卷設計的負面教材」、「支持死刑不等於支持你啊，這怎麼投」。

朱立倫臉書全文

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