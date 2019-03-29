李廷盛跳級直升副參謀總長 這兩點最為關鍵...

2019-03-29 12:08

〔記者羅添斌／台北報導〕空軍昨天舉行教準部指揮官交接典禮，新任指揮官由孫連勝接任，原任指揮官李廷盛中將傳出將直升副參謀總長，並在日內上任。

軍方官員今天表示，軍方高層人事近來頻有調整，原任副參謀總長的胡開宏中將轉任為漢翔公司董事長，胡所留的副總長一職仍考量由空軍系統出任，軍方內部傳出要由甫卸任空軍教準部指揮官的李廷盛中將接任。

他說，副總長職務，一般是由國防部常務次長資歷，或是三軍司令部的副司令來接任，李廷盛過去曾擔任參謀本部的通資次長，接下來就是空軍教準部指揮官，在教準部任職剛好滿一年，但他沒有擔任過空軍司令部的副司令，此次直升為副參謀總長，可說是連跳了二級。

官員分析，李廷盛直升副總長，關鍵應與兩個因素有關，一是李廷盛在擔任通資次長期間，主導成立資通電軍指揮部，將原本分散在國防部及三軍單位的通信，資訊及電子作戰部隊合而為一，李廷盛的積極規劃起了相當大的作用，資通電軍未來還有重要的規劃及發展，因此要找李廷盛負責督導。

其次，官員分析說，李廷盛具有美國空軍指參學院畢業，以及擔任過駐外武官等資歷，他在擔任通資次長時，也密集與美方協調合作，對美國十分熟悉，這兩點應是李廷盛能夠跳級直升的原因。

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