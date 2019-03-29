霸氣擋下韓國瑜專案報告 高市議長反問「什麼是霸氣？」

2019-03-29 10:55

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市議會今天正式開議，媒體詢問國民黨籍議長許崑源：「你昨天很霸氣幫市長韓國瑜擋掉到市議會專案報告」，許崑源反問說：「什麼是霸氣？」

高雄市議會第三屆第一次定期大會，昨天報到並舉行預備會議，民進黨團及時代力量議員，要求韓國瑜下週一到議會，針對港澳中國行進行專案報告，但遭國民黨籍議長許崑源擋下，並回批議員說：「疑慮是你們少數人說的！」、「要罵我鴨霸、黑、金也隨便你們！」

市議會第三屆第一次定期大會今天正式開議，韓國瑜與許崑源一起接受媒體聯訪，媒體詢問議長許崑源：「你昨天很霸氣幫市長韓國瑜擋掉到市議會專案報告」，許崑源反問說：「什麼是霸氣？本來4月1日、2日就要市政報告，那不是多此一舉嗎？就是這麼簡單！」

韓國瑜與許崑源隨後走入議場，許崑源敲下議事槌，象徵本會期正式展開，他並要求在場的議員為韓國瑜及市府拍手鼓掌，強調現在閒言閒語很多，但人在做、天在看，公道自在人心，還是要給你們100個讚。

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