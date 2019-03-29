獨家》空軍教準部指揮官 孫連勝少將接任

2019-03-29 09:51

〔記者羅添斌／台北報導〕空軍昨天舉行新舊任教準部指揮官交接典禮，由空軍少將孫連勝接任教準部指揮官，軍方官員今天說，孫連勝為魯凱族，將在今年6月底晉升為空軍中將，屆時將成為魯凱族人當中，第一位晉升到中將層級的高階軍官。

6月底晉升中將 魯凱族第1人

官員表示，國軍原住民官兵人數越來越多，在軍中擔任上校以上主官及主管職務的人數也逐年成長，孫連勝此次獲拔擢接任重要軍職，並將在6月底晉任為空軍中將，代表蔡英文總統重視及肯定原住民官兵的表現。

官員表示，目前國軍唯一具有原住民血統的現役中將，是具有泰雅族血統的國防部常務次長徐衍璞，巧的是，2014年6月底的國軍中少將晉升典禮中，徐衍璞升任中將，孫連勝也正好同時晉任為少將，同時成為原住民之光。

孫連勝為空軍官校75年班畢業，曾任國防部作戰次長室戰情中心主任，以及空軍司令部戰訓處處長等職，空軍司令張哲平上將昨天在介紹孫連勝時，也推介孫連勝在歷任各階重要職務中，均能積極主動，圓滿達成任務。

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