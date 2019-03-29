「仙氣學妹」槓新科立委 控「不照勞基法」、「無一例一休」

2019-03-29 09:06

〔記者萬于甄／台南報導〕民進黨台南新科立委郭國文近日遭前助理蘇芷婕，在網路PO文痛批，以「囂張沒落魄的久」破題，控訴郭國文夫妻，內容提到上班第一天就挑明「我們不照勞基法」、「也沒有一例一休」，薪資一度僅有22K，引發網友議論紛紛；對此，郭國文澄清絕無虧欠她，對於曾經幫助過的人，都心懷感激。

成大政治系四年級的蘇芷婕，被網友封為「仙氣學妹」，先後曾參與市長黃偉哲、郭國文及陳宗明的競選團隊，但在郭國文補選立委時低調火速離職，選後卻在臉書發文砲火猛烈，直批「不需提勞動部政務次長一例一休，因為他底下的員工沒有一例一休」、「我的薪水是拿全職的確實不錯，但我做的是全職兩倍的事」等，以長篇千字文控訴擔任助理期間的勞薪不均。

郭國文表示，競選期間由妻子負責薪資事務，自己並不清楚細節，但助理薪資絕對符合勞基法，且蘇因還是在學學生，僅利用課餘時間來幫忙，原本規劃時薪150元、每月工時106小時及每月6000元獎金，儘管她工時常未達106小時，仍給予優渥的薪資鼓勵，從22K調薪至24K，其離職當月月薪更達30K。

郭國文坦言，擔憂該事件會影響接下來的立委選舉，但他也強調，對於曾經幫助過的人，都心懷感激，而自己剛補選上立委，不應在無端的指控中打轉，目前最大的心力會放在盡全力服務選民，以及努力備戰黨內立委初選。

網友對於蘇芷婕的千字文指控正反兩極，有人認為「真的很誇張，沒擔當」、「身為前勞動部次長，周遭工作夥伴居然不受勞基法保障」，但也有網友對其的文章脈絡感到雜亂，表示「爭取權益這是好事，但妳要不要再重寫一次啊，這一篇很難看得出來妳不爽的理由」。

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