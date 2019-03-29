維持兩岸和平發展 賴清德籲中國：用尊重代替脅迫

2019-03-29 01:14

〔記者洪瑞琴／台南報導〕呼應美國國務卿龐皮歐、美軍印太司令戴維森對台海兩岸關係的公開看法，前行政院長賴清德在臉書貼文呼籲中國維持兩岸和平發展，用尊重代替脅迫，讓雙方互蒙其利，才是雙贏之道。

賴清德表示，美國國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）美國時間27日公開表示，美方正運用所有工具，阻止中國透過外交手段孤立台灣，同時，也會加強執行「台灣旅行法」的相關措施。

而美軍印太司令戴維森（Philip Davidson）也罕見的發表看法，「一國兩制」非兩岸共同意願，美國也會強化自身立場，美國將強化與盟邦關係，包含東北亞的日、韓與台灣。另外，美國國務院亞太助卿提名人史迪威（David Stilwell）則在國會特別強調，中國已經違反美中三項公報，應停止施壓和脅迫台灣，並重啟與台灣民主選出的政府對話。

賴清德表示，在國際社會中，我們站在價值正確的一方，台灣是一個保護人權、實現民主的國家，符合國際社會的價值與方向，任何企圖破壞和平、矮化主權的方式，都不被國際社會接受，此時，身在台灣的每一份子，都有責任和義務，守護民主的價值及確保主權獨立，以維持我們在國際上的優勢。

賴清德表示，捍衛國家主權是我一貫的主張，也致力於維護台灣自由民主及人權的生活方式，更努力發展經濟，讓民眾安居樂業。「我呼籲中國，用對等交流增進彼此了解、理解、諒解與和解，維持兩岸和平發展，用尊重代替脅迫，讓雙方互蒙其利，才是雙贏之道。」

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