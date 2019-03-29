韓國瑜搶訂單讓農民發大財？ 他提「這件事」秒打臉

2019-03-29 00:05

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜28日返台，在機場受訪時痛批民進黨太無聊，只會說他賣台，「如果民進黨有辦法讓人民過好日子，我投你一票也可以」。對此，有網友發文詳細分析認為，高雄是工業城市，韓國瑜將全部心力放在出口不到1％的產品上，方向完全錯誤，根本是效率低落、失格的領導人。

一名網友28日在PTT上發文，他表示，2018台灣對中國出口總量1776億美元中，電機設備零件為1286，占了72.4％，加上光學器械、醫療儀器等，總共達95.5％，而台灣農產只有12.7億美元，僅佔總量0.7％，他強調，「這還是2018年相較去年成長23.2％創歷史新高的結果」。

原PO說，高雄是個工業城市，就算韓國瑜把全台灣的蔬果都賣到中國，出口給他翻一倍，那也才1.4％，連工業產品的零頭都不到，這樣如何讓高雄人發大財？他指出，如果高雄市是一間公司，韓國瑜是CEO，這位CEO將「全部心力」花在出口中國不到1％的產品上，「請問這是不是效率低落？是不是失格的領導人？如果我是股東，早就把這種浪費公司時間精力的CEO『火』掉了」。

原PO也指出，就算把這次韓國瑜簽訂包含MOU在內的訂單全部算做會兌現，除以4年的兌現期、再除以12個月以及平分給高雄的24萬農民，即便無條件進位，每個農民每個月也僅多獲得500元新台幣，這還沒算上成本，以及「力挺韓國瑜當選的買辦、菜蟲和地方派系」所抽走的利潤。

最後，原PO質疑韓國瑜，「這叫發大財？為了不到1％的產業，把95.5％的事業擺一邊」，他也希望大家想清楚，發大財應該是工業、服務業、科技業的轉型進化；他也呼籲，「不要讓滿嘴胡說八道的拚經濟變成台灣主流，拚到台灣的優勢都不見」！

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