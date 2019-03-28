議長擋下韓國瑜專案報告 粉專辦投票98％認「荒唐」

2019-03-28 23:01

首次上稿 22:56

更新時間 23:01

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市議會第3屆第1次定期會今報到日，民進黨團及時代力量議員提議韓國瑜應對港澳中國行專案報告，但國民黨團不同意，議長許崑源不僅認為不須要，還說，「要罵我鴨霸、黑金也隨便你們」，粉專「不禮貌鄉民團」隨即票選民調，投票經1個多小時，1萬1千票有98％網友認為「荒唐，市長本就該交代行程」。

投票民調活動持續進行中，票選活動預計24小時，「不禮貌鄉民團」票選題目：高雄市長韓國瑜訪中之旅結束，有高雄市議員提出要求，希望韓市長到議會做專案報告，結果 #議長許崑源 回嗆『不須要』，並表明韓市長沒有賣台，所以不用做報告，你認為？

票選的兩個選項，一是「認同，議長的主張合理」，另一是「荒唐，市長本就該交代行程」，截至28日晚上11點已有1萬1千多名網友投票，98％網友認為荒唐，網友紛紛留言，有人留言「換做陳菊 他就會嗆市長真大牌不來報告」、「市長議長一起罷免」、「原來議員不能監督市長」、「當然不需要，因為韓神沒有賣，只是用送的而已」、「議會解散吧...已經一言談了」。

許崑源面對綠營議員連番質疑，回嗆「說韓市長賣台，有那麼嚴重嗎？」、「疑慮是你們少數人說的！」、「要罵我鴨霸、黑金也隨便你們！」經黨團協商，決定將原訂6月5日的兩岸小組專案報告，提前到5月3日下午舉行，但未同意讓韓國瑜進行專案報告。

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