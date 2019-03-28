韓國瑜密訪中聯辦 陸委會：限期一個月內說明

2019-03-28 21:20

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜近日密訪港、澳「中聯辦」中共高幹，又和國台辦主任劉結一唱和「九二共識」，挨批替「一國兩制台灣方案」背書，陸委會今日對此表示，希望韓國瑜與高雄市政府能在一個月期限內儘速向內政部聯審會說明。

高雄市長韓國瑜今日結束港澳與中國訪問行程返台，但他此行不僅私自密訪港、澳「中聯辦」中共高幹，在與國台辦主任劉結一會面時更表態強烈支持九二共識，此舉引發外界議論，質疑韓賣台、為「一國兩制」背書。

綜合媒體報導，陸委會副主委兼發言人邱垂正今日指出，中聯辦近年配合中共管治香港，企圖削弱香港的自治，韓國瑜事前卻未公開拜訪中聯辦行程，引發外界猜疑，陸委會已建請內政部聯審會發函高雄市政府，要求高雄市府和韓國瑜在一個月內說明。

此外，針對外傳陸委會將對韓國瑜開罰50萬，邱垂正則澄清「從來沒有」，並強調政府不可能未審先判，相關事態得由主管機關審定，目前陸委會沒有論斷韓國瑜已經違反相關規定。邱垂正也提到，如果韓國瑜沒有到場向聯審會說明，行政機關也可以透過此行同團其他人士進行了解，審酌狀況再發文給韓國瑜與高雄市政府。

另外，針對現行《香港澳門關係條例》規定，對於縣市首長在港澳和中共官員接觸並無限制，陸委會主委陳明通昨日曾在立法院內政委員會提到已有草案，邱垂正對此則說，「習五條」提出後，再加上港澳情勢變遷，陸委會已參考《台灣地區與大陸地區人民關係條例》第九條，將著手研擬修正《港澳條例》第十條，針對政務人員、直轄市長、涉密人員等《兩岸條例》所涉及人員，比照赴中國的申請許可機制，以建立台港澳交流秩序。

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