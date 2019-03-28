議會要求專案報告港澳中國行 韓國瑜回應了…

2019-03-28 21:33

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市議會民進黨團及時代力量議員要求韓國瑜，到議會專案報告港澳中國行，韓國瑜回應說，他完全公開透明，如果議會通過希望他去報告，他很樂意去。

高雄市議會第三屆第一次定期大會今天報到，舉行預備會議，民進黨團及時代力量議員要求韓國瑜，下週一到議會專案報告港澳中國行，但國民黨團不同意，杯葛擋下，國民黨籍議長許崑源更回批：「疑慮是你們少數人說的！」、「要罵我鴨霸、黑金也隨便你們！」

對此，韓國瑜今天下午回到辦公室，受訪時強調，他完全公開透明，如果議會通過希望他去報告，他很樂意去報告，完全沒問題。而且每半年，高雄市兩岸工作小組也同意去議會做報告。

提議則經黨團協商，決定將原訂6月5日的兩岸小組專案報告，提前到5月3日下午舉行，但未同意讓韓國瑜進行專案報告。不過，為了滿足各黨團監督市府需求，許崑源答應4月1日市長施政報告與質詢議程，各黨團聯合質詢時間從30分鐘延長為40分鐘。

高雄市議會民進黨團則發表聲明說，韓國瑜出訪過程進入中聯辦，且配合中共製造一國兩制氛圍，已逾越兩岸交流的紅線，傳遞給世界知道台灣是可以接受一國兩制的錯誤訊息，這將陷中華民國主權於不義，國民黨團卻一味護航，不讓韓國瑜赴議會進行專案報告，是否刻意要隱瞞此次不為人知的一面？

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