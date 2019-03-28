「海洋民主之旅」返國 蔡英文：拚外交不分年齡也不分顏色

2019-03-28 23:22

〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕總統蔡英文結束為期8天7夜的「海洋民主之旅」，今晚搭乘專機返抵桃園國際機場，並在機場發表簡短談話，她表示，拼外交不分年齡，也沒有分顏色，這是我們三年來努力的方向，讓台灣人可以有尊嚴的被世界看見。

總統蔡英文結束出訪南太平洋3友邦行程，今晚8點20分返抵桃園國際機場，總統府祕書長陳菊、桃園市長鄭文燦及使節團代表前往桃園機場迎接總統歸國，蔡英文在機場發表簡短談話，說明這次出訪成果。

蔡總統表示，這一趟海洋民主之旅出訪了帛琉、諾魯跟馬紹爾這幾個邦交國，同時也過境夏威夷，跟友邦元首會晤，也代表台灣人民感謝他們長期的支持。

蔡英文說，這一趟出訪的成果透過LINE、臉書還有媒體的報導，已經完整的呈現給大家；就連技術團團長求婚成功這件事情也都有很多的報導。

蔡英文指出，在威基基海灘遇到了一群來自台灣到夏威夷參加機器人大賽的高中生，他們拿著國旗，在海灘上大聲的喊「總統好!」，引起在一旁渡假、游泳的觀光客的注意，這樣的場景是以前總統過境的時候從來沒有發生的事情。

蔡英文說，那件事情背後代表的意義，不僅是總統過境待遇改善。更代表因為我們的努力，台灣的年輕人可以更有自信的被世界看到，不只是如此，前一陣子鄭文燦市長、林右昌市長、柯文哲市長陸續的訪問美國，也都得到相當的禮遇。

蔡英文表示，拼外交不分年齡，也沒有分顏色，這是我們三年來努力的方向，讓台灣人可以有尊嚴的被世界看見。

蔡英文說，在太平洋上跟我們擁有相同理念的朋友，總是在各種國際場合為台灣仗義直言，給台灣最大的支持，中華民國臺灣作為一個主權獨立、民主自由的國家，我們有責任也有義務跟理念相近的夥伴，共同為整個印太地區的和平、穩定、繁榮做出貢獻。

蔡英文指出，那麼台灣是印太地區的貢獻者，這些努力全世界都有看見，從印度到太平洋都能夠看見台灣的角色，我們正用行動告訴世界，台灣不只是台灣海峽旁邊的台灣，更是太平洋上面的台灣。儘管前面的挑戰很多，但我們會繼續努力，帶領台灣尊嚴、驕傲的走向世界，做一個真正的海洋國家。

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