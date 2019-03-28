蔡總統公開會晤現役美軍將領 綠委：台美斷交後最特別的一刻

Arthur Logan少將和蔡總統大方接受拍照。（特派記者蘇永耀攝）

2019-03-28 20:04

〔記者蘇芳禾、彭琬馨／台北報導〕蔡英文總統28日在夏威夷與國民兵司令兼民防廳長Arthur Logan少將陪同下參訪災防中心，此為台灣總統首度能公開與著軍服的現役美軍將領會面，打破過往不公開會面、受訪的慣例。民進黨立委王定宇透露，美方在1個月後還會有更多具體動作挺台。「現在是台美1978年斷交後最特別的一刻。」

美國前總統歐巴馬2016年正式簽署「2017年國防授權法案」，該法案打破美國與台灣斷交以來的軍事交流門檻，使美國助理部長以上層級的資深官員及現役將領都可訪問台灣。惟實際執行情形屬於川普政權決策範圍。

王定宇指出，現在是台美1978年斷交後最特別的一刻，有幾個跡象可以看出端倪，第一、美國國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）27日在美國會指出，美方正運用所有工具，阻止中國透過外交手段孤立台灣；此外，美軍印太司令部司令戴維森（Philip Davidson）27日也透過書面向眾議院軍事委員會的聽證會表示，中國國家主席習近平提出「一國兩制」方案，不是兩岸雙方意願，這是美軍非常罕見的表態動作。

王定宇進一步說，就在這兩人發言前一天，美國在台協會（AIT）公布美國務院一國兩制報告，內容指出，「一國兩制」架構下的香港，自治程度已減少，等於一步一步打臉習近平1月的一國兩制談話。此次，蔡英文總統過境夏威夷，更由國民兵司令兼民防廳長Arthur Logan少將陪同參訪，2人也公開合影並互贈禮物。

王定宇指出，夏威夷的國民兵擁有F-22戰機，不是一般國民兵，Arthur Logan也有實戰經驗，Logan之前與台灣立委會面的時候就已經被中國抗議，這次更穿著軍服高調接待蔡總統還接受媒體訪問，其意義不言而喻，其實蔡總統此次已經不是「過境」夏威夷，而是實際拜訪夏威夷。

王定宇解釋，夏威夷是美國在印太戰略中最重要的基地，Logan與蔡英文見面，剛好與先前美軍印太司令部司令戴維森質疑一國兩制以及龐皮歐的言論遙相呼應，蔡總統在台美斷交後取得階段性的成果，是2300萬台灣人共享的成就。

而龐皮歐在國會時表示，前幾天才派軍艦通過台灣海峽，台灣旅行法是重要的立法，川普政府已採取許多行動執行，相信之後會有更多作為，但他不想提前說太多。王定宇也透露，1個月後美方還會有更具體作為。

民進黨前國際部主任、立委羅致政也指出，這次出訪友邦，美國駐帛琉大使也現身挺台，這是非常少見的舉動，除了有鼓勵邦交國政府與台灣的關係之外，也是公開不背書一國兩制等對台政策。

民進黨前中國部主任、立委趙天麟表示，美國總統川普在2018年簽署「亞洲再保證倡議法」（ARIA），ARIA將台灣納入印太戰略一環，這次蔡英文訪問夏威夷，更是美國印太戰略中最重要的基地，這也意味著台美軍事國防交流全面結構性提升，這對於現在面臨黨內初選挑戰，黨外與中國聯手施壓的蔡英文來說，更是如同揮出連續安打。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/