金管會仍堅持解任何壽川永豐金董事 行政院：尊重

2019-03-28 21:04

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院訴願委員會今年1月決定，撤銷金管會「解職前永豐金控董事何壽川」的處分，並要求另行處分，不過，金管會今天宣布，難以期待何壽川能有效經營金融機構，因此維持原解職處分。對此，行政院今晚表示，對於金管會今天維持原裁罰，尊重其權責。

何壽川因涉及三寶超貸等弊案，金管會基於時任永豐金控董事長何壽川對缺失未善盡督導責任，且沒有核實申報利害關係人等問題，在2017年決定解除何壽川於永豐金控的董事職務。

經何壽川上訴後，行政院今年1月的訴願決定撤銷金管會原處分，認為金管會應該把決策過程、裁量基準講的更清楚，讓社會大眾信服這樣的處分有符合比例原則，未違背法律授權，並要求金管會2個月內另為適法處分。

行政院發言人谷辣斯‧尤達卡（Kolas Yotaka）今晚表示，當時行政院訴願會認為裁罰決策過程應該寫得更清楚，因此要求金管會將過程跟依據寫清楚，然後重新處分，對於金管會今天維持原裁罰，我們尊重其權責。

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